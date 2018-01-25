Производители БАДов, в отличие от фармацевтических компаний, не должны доказывать, что их продукция эффективна, достаточно лишь подтверждения безопасности.

БАДы (биологически активные добавки) вызывают неподдельное внимание сообщества, как научного, так и медицинского. За их применение выступает немало видных авторитеттов. Их производители, в отличие от фармацевтических компаний, не должны доказывать, что их продукция эффективна, достаточно лишь подтверждения безопасности. Но как разобраться, какие пищевые добавки заслуживают нашего внимания (и денег), а какие нет? В этой статье читайте мнения ученых-экспертов (медиков и не только) о ежедневных добавках, которые они принимают.