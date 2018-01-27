Для того чтобы нарастить мышечную массу и сбросить вес, вам необходимо употреблять много продуктов питания полезных для вашего здоровья. Белки нужны для того, чтобы нарастить и поддерживать набранную мышечную массу. Углеводы служат источником вашей энергии. Свежие фрукты и овощи богаты на витамины, минералы и содержания клетчатки. Вода вам необходима для увлажнения и восстановления кожи. А «полезные» жиры способствуют потере веса. К сожалению, из-за постоянного роста цен на продукты питания, питаться правильно становится всё сложнее и сложнее. Вероятнее всего ваша заработная плата, если и растёт, то уж точно не такими сумасшедшими темпами. А если вы ещё студент, то вам куда сложнее.