Поставьте кровать правильно: главный залог крепкого сна.

Думаем, что об этом знает по меньшей мере каждый третий. Но часто ли мы задумываемся о качестве ночного отдыха? Кровать является наиболее активно используемым предметом мебели, так как треть нашей жизни мы проводим во сне. При создании или переделке спальни мы советуем начать с выбора нового матраса, потому что если матрас вашей кровати подобран без учета индивидуальных потребностей, то он не сможет обеспечить комфортное положение тела во сне.