После праздников наш организм нуждается в полноценной "чистке". Все дело в том, что изобилие мясных и калорийных блюд на праздничных столах ведут к увеличению уровня холестерина в крови, а это опасно для здоровья в целом. Врачи утверждают, что очень важно вовремя освобождать сосуды от холестериновых клеток, тем самым помогая кровеносной системе правильно работать. Существует масса способов очищения сосудов в домашних условиях, но мы предлагаем попробовать одни из самых эффективных.