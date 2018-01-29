Распространенная жалоба современных людей – усталость глаз: народные средства помогут вернуть глазам естественное состояние.

Многие из нас часами проводят время перед экраном компьютера или работают с массой печатных документов. Такая работа связана с большой нагрузкой на глаза. Усугубляют ситуацию недосыпания, плохое освещение, загрязненный и сухой воздух. Постоянное ощущение зрительной усталости может быть предвестником проблем со зрением. Чтобы не допустить ухудшения зрения, важно вовремя снимать усталость глаз. Народные средства помогут избавиться от неприятных ощущений.