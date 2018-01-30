Овсянка, мюсли, омлет и салат из фруктов – лишь небольшая часть вариантов для здорового завтрака.

Овсянка, мюсли, омлет и салат из фруктов – лишь небольшая часть вариантов для здорового завтрака. Завтрак пропускать нельзя. Об этом в один голос говорят медики и диетологи, ведь именно завтрак дает энергию на весь день и заставляет организм работать правильно. При этом не стоит забывать, что первый прием пищи должен быть максимально полезным и правильным. Американские врачи исследовали массу блюд и их воздействие на организм и в результате определили 10 полезных завтраков.