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Медики рассказали, чем опасны для кишечника эмульгаторы

Эмульгаторы
13:20 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Наличие эмульгаторов в продуктах питания - угроза для здоровья в целом.

Немногие люди задумываются о том, как происходит процесс производства некоторых продуктов питания и какие вещества в них попадают. Этикетки на продающихся в магазинах продуктах тоже мало кто читает, а зря, ведь там вы можете узнать много интересной информации о продукте, например, о наличии в нем усилителей вкуса, эмульгаторов, загустителей, красителей и прочих не особо полезных компонентов.

Очень важную тему решили вновь затронуть диетологи. Речь идет об эмульгаторах - веществах, благодаря которым можно соединить масло с водой, которые в природе вообще не смешиваются. Благодаря эмульгаторам можно добиться однородной консистенции соусов, мороженного, йогуртов и так далее.

Чем опасны эмульгаторы для кишечника?

Воспалительные процессы. Эмульгаторы, как оказалось, разрушают не только маслянистые структуры, но и защитную слизь, которая покрывает стенки кишечника. Таким образом слизистые оболочки толстого и тонкого кишечников становятся чувствительными и развивается воспаление. Известно, что хронический воспалительный процесс в кишечнике может стать одной из причин рака.

Нарушение обмена веществ или метаболический синдром. Чаще всего он возникает на фоне хронического воспаления кишечника и приводит к таким последствиям:

- повышение риска развития диабета и заболеваний сердца, а также сосудов;

- набор избыточной массы тела;

- ожирение печени или жировой гепатоз;

- развитие гипертонической болезни и атеросклероза из-за повышения уровня плохого холестерина в крови человека и сужения артерий.

Эти данные ученые получили в ходе исследования, правда принимали участие в нем не люди, а грызуны, поэтому не исключается тот факт, что на здоровье кишечника человека эмульгаторы воздействуют не так агрессивно.

Совет диетологов: старайтесь употреблять только свежие продукты и те блюда, которые вы приготовили сами, а все, что в принципе может содержать эмульгаторы, желательно исключить из своего меню.

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Новости шоу бизнеса, Кишечник, Опасность, Продукты, Продукты питания, Эмульгаторы.
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