Названы лучшие средства, которые помогут избавится от гипертонии

Если давление иногда повышается при стрессе или физической нагрузке, это считается нормальным явлением. Однако регулярное повышение артериального давления приводит к развитию гипертонии – уменьшению просвета стенок мелких артерий, затрудняющему продвижение крови по сосудам. Гипертония часто приводит к инфаркту и инсульту.

Арсенал рекомендаций народной медицины очень обширен и включает средства как для наружного применения, так и для приема внутрь.

Разумеется, больные гипертонией должны находиться под наблюдением лечащего врача и принимать прописанные им препараты. Однако фитосредства помогают усилить эффективность лечения.

Снизить артериальное давление помогает смесь отваров травы зверобоя, ягод боярышника и трава чистотела, взятых в равных пропорциях. Данное средство принимают по 5 мл 3–4 раза в день за 30 минут до еды. Курс лечения – 5–7 дней.

Отвар вполне можно заменить смесью настоек: 2 мл настойки зверобоя, 3 мл настойки валерианы лекарственной, 3 мл настойки боярышника и 2 мл настойки чистотела смешивают и принимают за 45–60 минут до еды 1 раз в день (предпочтительно утром). Курс лечения – 7 дней. После 7-дневного перерыва курс повторяют.

В качестве средства, понижающего артериальное давление и повышающего уровень лейкоцитов в крови, в народной медицине используют настой травы донника лекарственного, травы зверобоя и цветков календулы, взятых в равных пропорциях. Для приготовления препарата 20 г смеси залить 400 мл кипятка, настаивать в течение 2 часов, затем процедить.

Принимать по 50 мл настоя 2 раза в день за 30 минут до еды. Курс лечения – 7 дней.

Хорошим гипотензивным средством при легких формах гипертонии является настой травы сушеницы болотной и зверобоя. Для его приготовления 30 г сушеницы и 30 г зверобоя залить 400 мл кипятка, настаивать в течение 2 часов, затем процедить.

Препарат принимать по 20 мл 3–4 раза в день за 30 минут до еды. Курс лечения – 7–10 дней.

Если при приеме препаратов зверобоя наблюдается головокружение, головная боль, тошнота, одышка, боль в груди и помутнение сознания, лечение необходимо прервать и обратиться к врачу.

Если заболевание сопровождается постоянным головокружением, рекомендуется принимать смесь спиртовых настоек травы зверобоя и плодов солянки Рихтера. Настойки смешивают и пьют по 5 мл 2–3 раза в день за 30–40 минут до еды. Курс лечения согласуется с врачом.

Для длительного лечения гипертонии используют следующий сбор: 10 г травы зверобоя, 30 г цветков бессмертника песчаного, 30 г травы вахты трехлистной, 30 г цветков ромашки аптечной, 10 г травы чистотела.

40–50 г смеси залить 1,5 л воды, довести до кипения и на слабом огне выпарить до 1 л, процедить. Лекарство принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день за 30–40 минут до еды. Курс лечения – 20–25 дней. После каждых 7–8 дней приема препарата рекомендуется делать перерыв на 3–4 дня.