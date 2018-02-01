Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина направила РФ около 300 нот с требованием освободить украинцев Украина направила РФ около 300 нот с требованием освободить украинцев
Новости: Глава ОБСЕ рассказал, что нужно для мира в Украине Глава ОБСЕ рассказал, что нужно для мира в Украине
Новости: Футзал. Франция сотворила сенсацию на чемпионате Европы Футзал. Франция сотворила сенсацию на чемпионате Европы
Новости: Завораживает и сражает великолепием: красивейшая фотосессия Моники Беллуччи Красивейшая фотосессия Моники Беллуччи сражает великолепием
X

Названы лучшие средства, которые помогут избавится от гипертонии

Врач измеряет давление пациенту
02:14 Сегодня Телеграф
healthinfo.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Названы самые доступные средства, которые помогут усилить эффективность лечения.

Если давление иногда повышается при стрессе или физической нагрузке, это считается нормальным явлением. Однако регулярное повышение артериального давления приводит к развитию гипертонии – уменьшению просвета стенок мелких артерий, затрудняющему продвижение крови по сосудам. Гипертония часто приводит к инфаркту и инсульту.

Арсенал рекомендаций народной медицины очень обширен и включает средства как для наружного применения, так и для приема внутрь.

Эксперты назвали лучший продукт, который вылечит от многих болезней
Эксперты назвали лучший продукт, который вылечит от многих болезнейЧитать полностью

Разумеется, больные гипертонией должны находиться под наблюдением лечащего врача и принимать прописанные им препараты. Однако фитосредства помогают усилить эффективность лечения.

Снизить артериальное давление помогает смесь отваров травы зверобоя, ягод боярышника и трава чистотела, взятых в равных пропорциях. Данное средство принимают по 5 мл 3–4 раза в день за 30 минут до еды. Курс лечения – 5–7 дней.

Врачи назвали приправу, которая может улучшить память и настроение
Врачи назвали приправу, которая может улучшить память и настроениеЧитать полностью

Отвар вполне можно заменить смесью настоек: 2 мл настойки зверобоя, 3 мл настойки валерианы лекарственной, 3 мл настойки боярышника и 2 мл настойки чистотела смешивают и принимают за 45–60 минут до еды 1 раз в день (предпочтительно утром). Курс лечения – 7 дней. После 7-дневного перерыва курс повторяют.

В качестве средства, понижающего артериальное давление и повышающего уровень лейкоцитов в крови, в народной медицине используют настой травы донника лекарственного, травы зверобоя и цветков календулы, взятых в равных пропорциях. Для приготовления препарата 20 г смеси залить 400 мл кипятка, настаивать в течение 2 часов, затем процедить.

Медики назвали все "за" и "против" вегетарианства
Медики назвали все "за" и "против" вегетарианстваЧитать полностью

Принимать по 50 мл настоя 2 раза в день за 30 минут до еды. Курс лечения – 7 дней.

Хорошим гипотензивным средством при легких формах гипертонии является настой травы сушеницы болотной и зверобоя. Для его приготовления 30 г сушеницы и 30 г зверобоя залить 400 мл кипятка, настаивать в течение 2 часов, затем процедить.

Препарат принимать по 20 мл 3–4 раза в день за 30 минут до еды. Курс лечения – 7–10 дней.

Если при приеме препаратов зверобоя наблюдается головокружение, головная боль, тошнота, одышка, боль в груди и помутнение сознания, лечение необходимо прервать и обратиться к врачу.

Врачи назвали напиток, укрепляющий кости
Врачи назвали напиток, укрепляющий костиЧитать полностью

Если заболевание сопровождается постоянным головокружением, рекомендуется принимать смесь спиртовых настоек травы зверобоя и плодов солянки Рихтера. Настойки смешивают и пьют по 5 мл 2–3 раза в день за 30–40 минут до еды. Курс лечения согласуется с врачом.

Для длительного лечения гипертонии используют следующий сбор: 10 г травы зверобоя, 30 г цветков бессмертника песчаного, 30 г травы вахты трехлистной, 30 г цветков ромашки аптечной, 10 г травы чистотела.

40–50 г смеси залить 1,5 л воды, довести до кипения и на слабом огне выпарить до 1 л, процедить. Лекарство принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день за 30–40 минут до еды. Курс лечения – 20–25 дней. После каждых 7–8 дней приема препарата рекомендуется делать перерыв на 3–4 дня.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Артериальное давление, Гипертония, Здоровье, Инсульт, Инфаркт, Новости здоровья.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости здоровья

Медики назвали все "за" и "против" вегетарианства Суперлуние и лунное затмение: кому в этот день нужно беречь здоровье Медики рассказали, чем опасны для кишечника эмульгаторы

Последние новости

Кличко пообещал большие изменения в туристической инфраструктуре Киева Курам на смех: колоритные модники, которые заставляют глаза страдать Украина нарастила экспорт пшеницы в Индонезию и на Филиппины
Сегодня читают
01 Пакьяо и Ломаченко не могут определиться с весом для проведения боя
02 Дортикос: Бриедис был лучше Усика, но сделал ему подарок
03 Чехия удвоила квоту на рабочие визы для украинцев
04 Британский министр уходит в отставку из-за опоздания
05 Слова Обамеянга после перехода в "Арсенал"
Новости сегодня
02:11 Минобороны Канады не видит в РФ угрозу
01:47 Автомобильный клад: в старом гараже нашли коллекцию классических спорткаров (Фото)
01:45 Лучшая лига мира: "Бормут" разгромил "Челси" на "Стэмфорд Бридж" (Видео)
01:39 Генетические аномалии, которые вызывают восторг (Фото)
01:38 Главред издания "Страна.иа" объяснил отъезд в Австрию
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Правительство Чехии увеличило квоту на работников из Украины Чехия удвоила квоту на рабочие визы для украинцев
Новости: В ЕС вступил в силу новый кодекс поведения для еврочиновников В ЕС вступил в силу новый кодекс поведения для еврочиновников
Новости: Стало известно, когда в Украине заработает 4G Стало известно, когда в Украине заработает 4G
Новости: Жители Земли смогли насладиться тройным астрономическим явлением (Фото) Жители Земли смогли насладиться тройным астрономическим явлением (Фото)
Добавить комментарий
0