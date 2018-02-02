Стало известно, как употребление сладкого влияет на организм

Активное употребление сахара грозит не только увеличением объема талии, но и может негативно отразиться на кровеносной системе. Итог - нарушение работы внутренних органов.

Выводы были сделаны по итогам наблюдений за группой мужчин, которые ежедневно в течение двух недель употребляли по 225 граммов сахара.

В самом начале и в конце эксперимента медики оценивали у мужчин показатель кровоснабжения ног. Оказалось, из-за сахара поступление крови в конечности снизилось на 17%. От недостаточного притока крови однозначно страдали сердце и мозг. По мнению ученых, если человек в целом питается правильно, то периодическое потребление сладких напитков и продуктов не может навредить.

Кстати, сахар пробуждает раковые клетки и делает опухоли более агрессивными. Раковые клетки быстро расщепляют сахар с образованием лактата, что, в свою очередь, стимулирует рост новообразования. Расщепление происходит значительно быстрее, чем в здоровых клетках.

Эта метаболическая аномалия известна как эффект Варбурга. Гиперактивное потребление сахара раковыми клетками порождает замкнутый круг постоянной стимуляции развития и роста рака. Ученые смогли этим же объяснить связь эффекта Варбурга и агрессивности отдельных опухолей.

Кстати, работа производилась на примере грибков. Просто в клетках грибков содержатся те же белки Ras, что и в раковых клетках, правда в мутировавшей форме. И, между прочим, у грибков тоже отмечается сильная любовь к сахару.