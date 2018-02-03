Репчатый лук вкусный и полезный.

Австралийские ученые обнаружили, что одной сырой луковицы в день достаточно, чтобы снизить уровень холестерола и значительно сократить риск возникновения тромбов. А японцы уверены, что лук омолаживает клетки мозга.