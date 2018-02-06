Названо симптомы, которые сигнализируют о стрессовом состоянии организма.

Любое сильное воздействие на человека приводит к включению защитных способностей его организма, или стрессу. При этом сила раздражителя такова, что существующие барьеры не могут обеспечить необходимый уровень защиты, что приводит к запуску других механизмов. Сильный стресс играет важную роль в жизни человека, так как нейтрализует последствия, вызванные раздражителем. Стрессовая реакция характерна для всех живых существ, но из-за социального фактора наибольшего совершенства достигла именно у людей.