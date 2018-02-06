Оказывается, в наших повседневных продуктах спрятаны куда большие возможности, чем мы думали.

Обычно мы покупаем продукты, чтобы применить их в пищу и только так, и это вполне логично и ожидаемо. Но едва ли для вас станет открытием тот факт, что, к примеру, картофель можно использовать не только по прямому назначению, но и скажем для того, чтобы избавиться от ржавчины или приспособить его для чистки кухонных приборов, а соду можно использовать в экстренной ситуации в качестве зубной пасты. Согласитесь, такие мысли мало кому могут прийти в голову! Предлагаем вам узнать, какими полезными свойствами обладают 8 популярных продуктов.