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Названы лучшие натуральные средства для профилактики атеросклероза

Атеросклероз
02:25 Сегодня Телеграф
healthinfo.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Атеросклероз сосудов представляет собой опасное для человека заболевание, относящееся к категории хронических опасных сердечно сосудистых патологий.

Атеросклероз сосудов представляет собой опасное для человека заболевание, относящееся к категории хронических опасных сердечнососудистых патологий.

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Проблема более характерна для пожилых людей, в организме которых наблюдается сильное уплотнение стенок артерий и разрастания основных тканей, выполняющих роль соединения. Это процесс образования бляшек, которые сильно сужают сосудистые просветы и ухудшают общее кровообращение в важных для жизни органах.

В профилактике и лечении этого заболевания помогут средства народной медицины.

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Рецепт 1

Отвар листьев земляники лесной: 20 г измельченных листьев залить 1 стаканом кипящей воды, кипятить 5-10 минут, настаивать в течение 2 часов, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3–4 раза в день. Листья земляники обладают мочегонным действием, таким образом, из организма вместе с солями выводится избыток холестерина.

Рецепт 2

Сок подорожника большого: хорошо промытые листья мелко нарезать, растолочь в ступке и выжать из них сок. Смешать сок с равным количеством меда и варить 20 минут. Принимать по 2–3 столовые ложки в день. Хранить в хорошо закрытой посуде в прохладном темном месте.

Рецепт 3

Настой листьев подорожника большого: 1 столовую ложку сухих измельченных листьев залить 1 стаканом кипятка, настаивать в течение 10 минут. Пить по 0,5 стакана 2 раза в день.

Рецепт 4

Отвар корня хрена: 250 г корня хрена вымыть, обсушить салфеткой, натереть на крупной терке, залить 3 л кипяченой воды, кипятить в течение 20 минут, затем процедить. Пить по 0,5 стакана 3 раза в день.

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Новости шоу бизнеса, Атеросклероз, Врачи, Диетологи, Новости здоровья, Сердечно сосудистые патологии, Ученые.
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