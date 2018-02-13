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Ученые рассказали об опасности употребления парного молока

Парное молоко
16:03 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Употребление парного молока увеличивает риск развития устойчивых к антибиотикам инфекций.

Американские ученые заявили о том, что употребление парного молока увеличивает риск развития устойчивых к антибиотикам инфекций.

В ходе исследования ученые изучили бактерию Campylobacter jejuni, которая поражает желудочно-кишечный тракт и вызывает лихорадку, рвоту и диарею.

В 2016 году в штате Колорадо с кампилобактериозом госпитализировали 12 человек, при этом по сравнению с 1993 годом количество инфицированных возросло в четыре раза.

По мнению исследователей, негативное изменение эпидемиологической картины связано с высоким спросом на парное молоко в штате, несмотря на то, что власти Колорадо запретили его продажу.

Ученым удалось выяснить, что употребление непастеризованного молока увеличивает риск заболевания кампилобактериозом в 150 раз. Особо отмечается, что Campylobacter jejuni устойчивы к популярным антибиотикам: тетрациклину, налидиксовой кислоте и ципрофлоксацину.

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Новости шоу бизнеса, Инфекции, Молоко, Опасность, Парное молоко, Ученые.
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