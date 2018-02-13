Ученые рассказали об опасности употребления парного молока

Американские ученые заявили о том, что употребление парного молока увеличивает риск развития устойчивых к антибиотикам инфекций.

В ходе исследования ученые изучили бактерию Campylobacter jejuni, которая поражает желудочно-кишечный тракт и вызывает лихорадку, рвоту и диарею.

В 2016 году в штате Колорадо с кампилобактериозом госпитализировали 12 человек, при этом по сравнению с 1993 годом количество инфицированных возросло в четыре раза.

По мнению исследователей, негативное изменение эпидемиологической картины связано с высоким спросом на парное молоко в штате, несмотря на то, что власти Колорадо запретили его продажу.

Ученым удалось выяснить, что употребление непастеризованного молока увеличивает риск заболевания кампилобактериозом в 150 раз. Особо отмечается, что Campylobacter jejuni устойчивы к популярным антибиотикам: тетрациклину, налидиксовой кислоте и ципрофлоксацину.