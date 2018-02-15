Герпес: названы правила профилактики и лечения

Кажущаяся безобидной простуда - вполне возможно сигнализирует о том, что в организме есть проблемы.

Отметим, что вирусы, относящиеся к семейству Herpesviridae, а по-простонародному герпеса, распространены на всей планете.

Вирусологи могут рассказать о нескольких видах данной болезни, что протекает скрыто и может стать причиной серьезных осложнений.

Герпесвирусы отличаются особой коварностью, потому как могут поразить почти все человеческие органы и системы, проникая самыми разными путями (бытовым и даже половым).

Появление заболевания происходит различно. Это может быть классическая простуда на губах и сложные клинические способы вроде герпетическим менингоэнцефалитом. Главная задача – своевременно распознать заболевание и начать бороться с ним.

Сразу подчеркнем, что лечить герпес трудоемко и сложно. Проблема в том, что оказавшись в организме человека, он будет там всегда.

Борьба с данной болезнью ведется, что называется, по всем медицинским фронтам: от педиатров до урологов.

Проявление герпеса связано с ослаблением иммунной системы либо наличием нарушений в системе интерферонов.

По этой причине при лечении герпеса, кроме противовирусных лекарств, применяют те, то стимулируют выработку своего интерферона.

Надо ли лечить герпес?

Обязательно надо. Даже в том случае, когда болезнь проявляется в вялотекущем варианте и напоминает не так часто. Однако, находясь в человеческом организме, вирус размножается и поражает иммунные клетки, давая возможность войти другим болезням.

Наличие вируса герпеса в организме беременной может оказать сильнейшее влияние на то, как развивается плод. Медики знают много случаев, когда беременность, осложненная герпесом, завершалась неблагоприятно.

Как не подхватить герпес?

На сегодня медики не могут предложить какую-то определенную вакцину, что в состоянии предостеречь от этой болезни. Именно поэтому важная роль в лечении заболевания отводится своевременному диагностированию герпеса.

Если усталость становится хронической и чувствуется общее недомогание, надо идти к врачу.