Эксперты составили список возможных причин того, что вес остается неизменным, над которыми стоит всерьез задуматься.

Диеты, режим питания, подсчет калорий, часы, проведенные у тренажеров, — все это известно вам не понаслышке, однако результаты совершенно не оправдывают ожиданий. Но не спешите ставить крест на красивой фигуре и опускать руки: скорее всего, причина лишних килограммов кроется несколько глубже, чем вы думали. Эксперты составили список возможных причин того, что вес остается неизменным, над которыми стоит всерьез задуматься.