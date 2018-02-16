Эти фрукты особенно полезны в зимнее время.

Зима - не повод прекратить заботиться о себе и своем здоровье. Рекомендуется подходить к выбору продуктов особенно тщательно, ведь в это время года организм больше обычного нуждается в витаминах. Следует хорошенько продумать, перед тем как отправиться в магазин за продуктами, какие фрукты принесут максимальную пользу для организма. Зимой стоит присматриваться не к экзотическим новинкам, а к тем, которые были собраны осенью и имеют срок хранения шесть месяцев, то есть до марта.