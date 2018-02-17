Как бороться с усталостью глаз.

Каждому из нас знакомо чувство усталости глаз, которое сопровождается двоением, затуманиванием зрения, сухостью, жжением, чувством инородного тела в глазах, расширением кровеносных сосудов конъюнктивы, болью в глазах, голове и шее, раздражительностью. Подобные симптомы возникают при длительном просмотре телевизора и длительном чтении книг, продолжительном нахождении за рулем автомобиля, особенно в сумеречное и ночное время Однако чаще всего мы сталкиваемся с необходимостью долго и упорно работать за компьютером. Вынужденное положение тела в сочетании с малоподвижностью, сосредоточенность на близкорасположенных мелких предметах, снижение частоты мигательных движений, мерцание экрана, плохая освещенность приводят к появлению так называемого "компьютерного зрительного синдрома", который проявляется всеми вышеперечисленными симптомами в разной степени выраженности. Для того чтобы предотвратить появление "компьютерного зрительного синдрома", достаточно придерживаться нескольких простых правил.