Пропуск приемов пищи может привести к быстрому набору веса
Новости шоу бизнеса: Специалисты настаивают: пропуск приемов пищи также способствует образованию лишних сантиметров на талии.
Человеческий организм нуждается в постоянной подпитке энергией, потому есть один-два раза в день неприемлемо. Если ранее считалось, что принимать пищу в различных объемах нужно трижды-четырежды в день, то сейчас подавляющее большинство экспертов сходятся во мнении, что лучше питаться 5-6 раз в день небольшими порциями, при этом не пропуская ни одного приема.
"Активный человек, который следит за своим здоровьем и весом, должен начинать день с сытного, но не «тяжелого» завтрака. Это главный прием пищи в течение дня и он должен быть полезным и питательным. Вполне подойдет европейский вариант: овсянка или мюсли и несладкий чай (желательно зеленый). Либо американский - яичница (лучше даже вареные яйца), кусочек тоста (лучше из темного хлеба с отрубями) с сыром, немного зелени и стаканчик апельсинового фреша. Такая утренняя трапеза надолго насытит вас и придаст энергии, а это избавит от желания перехватывать печенье или конфетку перед обедом отпадет", - говорит врач Виктория Савицкая.
Не стоит пропускать и обед, полдник и даже ужин, который, как ошибочно считается, нужно отдать врагу. Это справедливо только для слишком плотного и тяжелого для желудка ужина.
"Конечно, не стоит есть перед сном отбивные, макароны с сыром, котлеты и жирные десерты, но восстановить силы, придя с работы, нужно. Подойдет гарнир из тушеных овощей, кисломолочные продукты, легкая отварная рыба и так далее. А пропуская прием пищи в течение дня, в том числе ужин, мы замедляем метаболизм, в результате чего все полученные калории организм будет сжигать медленнее", - говорит врач.
Сладости, которые являются полезными для здоровья
При этом эксперт настаивает на том, что ужинать надо не позднее, чем за пару часов до сна. Также рекомендуется отказаться от объемных порций, пусть даже нежирных и полезных продуктов и блюд. Во-первых, желудок - это тоже мышца и, растягивая ее, вы искусственно увеличиваете аппетит и в итоге съедаете больше, чем нужно. Во-вторых, организму непросто справиться с большим количеством разнообразной еды и он не успевает все переварить вовремя.