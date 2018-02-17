Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Президент Порошенко назвал условие введения миротворцев ООН на Донбасс Президент Порошенко назвал условие введения миротворцев ООН на Донбасс
Новости: Кличко и Волкер обсудили формулу размещения миротворцев ООН на Донбассе Кличко и Волкер обсудили формулу размещения миротворцев ООН
Новости: Олимпиада-2018: расписание 18 февраля Олимпиада-2018: расписание 18 февраля
Новости: Евровидение 2018: результаты второго полуфинала и видео выступлений участников Нацотбора Евровидение 2018: результаты второго полуфинала и видео выступлений участников
X

Пропуск приемов пищи может привести к быстрому набору веса
23:45 Сб, 17 Февраль 2018 Телеграф
healthinfo.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Специалисты настаивают: пропуск приемов пищи также способствует образованию лишних сантиметров на талии.

Человеческий организм нуждается в постоянной подпитке энергией, потому есть один-два раза в день неприемлемо. Если ранее считалось, что принимать пищу в различных объемах нужно трижды-четырежды в день, то сейчас подавляющее большинство экспертов сходятся во мнении, что лучше питаться 5-6 раз в день небольшими порциями, при этом не пропуская ни одного приема.

Психологи рассказали, какие перемены в жизни помогут найти идеального мужчину
Психологи рассказали, какие перемены в жизни помогут найти идеального мужчину Читать полностью

"Активный человек, который следит за своим здоровьем и весом, должен начинать день с сытного, но не «тяжелого» завтрака. Это главный прием пищи в течение дня и он должен быть полезным и питательным. Вполне подойдет европейский вариант: овсянка или мюсли и несладкий чай (желательно зеленый). Либо американский - яичница (лучше даже вареные яйца), кусочек тоста (лучше из темного хлеба с отрубями) с сыром, немного зелени и стаканчик апельсинового фреша. Такая утренняя трапеза надолго насытит вас и придаст энергии, а это избавит от желания перехватывать печенье или конфетку перед обедом отпадет", - говорит врач Виктория Савицкая.

Не стоит пропускать и обед, полдник и даже ужин, который, как ошибочно считается, нужно отдать врагу. Это справедливо только для слишком плотного и тяжелого для желудка ужина.

"Конечно, не стоит есть перед сном отбивные, макароны с сыром, котлеты и жирные десерты, но восстановить силы, придя с работы, нужно. Подойдет гарнир из тушеных овощей, кисломолочные продукты, легкая отварная рыба и так далее. А пропуская прием пищи в течение дня, в том числе ужин, мы замедляем метаболизм, в результате чего все полученные калории организм будет сжигать медленнее", - говорит врач.

Сладости, которые являются полезными для здоровья

При этом эксперт настаивает на том, что ужинать надо не позднее, чем за пару часов до сна. Также рекомендуется отказаться от объемных порций, пусть даже нежирных и полезных продуктов и блюд. Во-первых, желудок - это тоже мышца и, растягивая ее, вы искусственно увеличиваете аппетит и в итоге съедаете больше, чем нужно. Во-вторых, организму непросто справиться с большим количеством разнообразной еды и он не успевает все переварить вовремя. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Диета, Еда, Здоровье, Рацион.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости здоровья

Медики объяснили, почему имбирь полезен для женщин Диета ради похудения: плюсы и минусы сыроедение для здоровья Простые советы, которые помогут не набирать лишний вес после диеты

Последние новости

Продукты, которые можно есть на ночь Выход первых животных на сушу ученые объяснили влиянием сильных приливов 245 роупджамперов установили рекорд, одновременно спрыгнув с моста (Видео)
Сегодня читают
01 Польша не будет вести политику примирения с агрессором
02 Танец чемпионов: Ломаченко и Усик сплясали на дне рождения (Видео)
03 Украина и США скоординировали действия по деоккупации Крыма
04 Ломаченко - 30 лет: фильм об украинском боксере
05 Украина заняла 7 место в рейтинге стран по росту инфляции и безработицы
Новости сегодня
04:06 Астрономы предложили искать обитаемые планеты по их ионосферам
03:55 Чарующие снимки от победителей конкурса подводной фотографии 2018 (Фото)
03:41 Соболев: Всех задержанных под Соломенским судом отпустили
03:22 Слоны приветствуют спасенного слепого собрата в природном парке Таиланда (Видео)
03:06 Премьер Ирака призывает усилить борьбу с мелкими террористическими группировками
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Синоптик рассказал, когда в Украину придет весна Синоптик рассказал, когда в Украину придет весна
Новости: В НАТО объяснили, почему Украина не является кандидатом на членство В НАТО объяснили, почему Украина еще не вступила в Альянс
Новости: Экологи предупреждают о стремительном загрязнении Днепра Экологи предупреждают о стремительном загрязнении Днепра
Новости: Продукты, которые способны повысить вам настроение Продукты, которые способны повысить вам настроение
Добавить комментарий
0