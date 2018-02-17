Пропуск приемов пищи может привести к быстрому набору веса

Человеческий организм нуждается в постоянной подпитке энергией, потому есть один-два раза в день неприемлемо. Если ранее считалось, что принимать пищу в различных объемах нужно трижды-четырежды в день, то сейчас подавляющее большинство экспертов сходятся во мнении, что лучше питаться 5-6 раз в день небольшими порциями, при этом не пропуская ни одного приема.

"Активный человек, который следит за своим здоровьем и весом, должен начинать день с сытного, но не «тяжелого» завтрака. Это главный прием пищи в течение дня и он должен быть полезным и питательным. Вполне подойдет европейский вариант: овсянка или мюсли и несладкий чай (желательно зеленый). Либо американский - яичница (лучше даже вареные яйца), кусочек тоста (лучше из темного хлеба с отрубями) с сыром, немного зелени и стаканчик апельсинового фреша. Такая утренняя трапеза надолго насытит вас и придаст энергии, а это избавит от желания перехватывать печенье или конфетку перед обедом отпадет", - говорит врач Виктория Савицкая.

Не стоит пропускать и обед, полдник и даже ужин, который, как ошибочно считается, нужно отдать врагу. Это справедливо только для слишком плотного и тяжелого для желудка ужина.

"Конечно, не стоит есть перед сном отбивные, макароны с сыром, котлеты и жирные десерты, но восстановить силы, придя с работы, нужно. Подойдет гарнир из тушеных овощей, кисломолочные продукты, легкая отварная рыба и так далее. А пропуская прием пищи в течение дня, в том числе ужин, мы замедляем метаболизм, в результате чего все полученные калории организм будет сжигать медленнее", - говорит врач.

При этом эксперт настаивает на том, что ужинать надо не позднее, чем за пару часов до сна. Также рекомендуется отказаться от объемных порций, пусть даже нежирных и полезных продуктов и блюд. Во-первых, желудок - это тоже мышца и, растягивая ее, вы искусственно увеличиваете аппетит и в итоге съедаете больше, чем нужно. Во-вторых, организму непросто справиться с большим количеством разнообразной еды и он не успевает все переварить вовремя.