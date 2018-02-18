Не употреблять пищу за 3–4 часа до сна - главная задача всех худеющих. Как бы ни нарушались условия диеты, это золотое правило зачастую соблюдается с особой педантичностью. Всем, кто следит за своей фигурой, знакомо изнуряющее чувство голода, с которым приходится засыпать каждую ночь и которое тяжело обмануть водой или нежирным кефиром. Но, оказывается, существуют продукты, дозволенные диетологами к употреблению не только после 18-19 часов вечера, а даже на ночь.