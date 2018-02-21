Чтобы поднять вашу мотивацию и помочь отказаться от сладкого, надо знать, какие поразительные изменения произойдут с вами, если перестать есть сахар.

Все кто считает себя сладкоежкой, знают, как тяжело отказаться от конфетки в блестящей обёртке или от восхитительного пирожного, которое так и манит лёжа в холодильнике, а против шоколада вообще можно даже не сопротивляться. Но также сластёны знают, что сладости, к сожалению, не оказывают положительного влияния на фигуру, а напротив помогают нам прибавить пару лишних килограммов. Чтобы поднять вашу мотивацию и помочь отказаться от сладкого, надо знать, какие поразительные изменения произойдут с вами, если перестать есть сахар.