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Десять простых способов нормализовать артериальное давление

Артериальное давление
02:21 Сегодня Телеграф
healthinfo.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Питание, активное движение и использование свободного времени влияют на показатели давления.

Контролируя нормальный вес, можно остановить развитие артериальной гипертензии.

Увеличение веса приводит к высокому значению давления.

Ограничение используемой соли в приготовленных блюдах, ощутимо снижает давление. Ее можно успешно заменить травами, подчеркивающие вкусовые качества пищи. Прекрасно понижают давление овощи, содержащие клетчатку и калий: капуста, морковь и имеющие темно-зеленый цвет.

Понизить давление может активная физическая нагрузка, а тридцати минутная пешая прогулка очищает токсины в организме и улучшает здоровье. Солнечные лучи оказывают помощь в выработке активной формы витамина D, а он улучшает обмен веществ и нормализует давление за счет расслабления кровеносных сосудов.

Релаксация снижает уровень кортизола, гормона стресса, ответственного за повышение давления. Никотин в табаке поднимает давление до уровня, превышающего норму. Отказ от курения уменьшает риск заболеваний сосудистой системы и дыхательных путей. Для производства новых клеток требуется холестерин, а его избыток вызывает развитие сердечных заболеваний.

Для контроля холестерина используют продукты c содержанием жирной кислоты Омега-3. Источником их являются рыба, семена льна и оливковое масло. Травы и специи, улучшающие вкус приготовленных блюд, способны еще и понижать давление. Таким свойством обладает кардамон, а корица к тому же способна нормализовать уровень глюкозы в крови.

Свежий чеснок не только ароматизирует приготовленную еду, но и расширяет сосуды, что приводит к снижению давления.

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Новости шоу бизнеса, Артериальная гипертензия, Артериальное давление, Вес, Новости здоровья.
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