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Диета доктора Кислера - козырь в борьбе с лишним весом

Диета Кислера
16:27 Сегодня Телеграф
https://kaprizulka.mediasole.ru
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Золотое правило: на первом месте — вопрос нормализации пищевых привычек, и только после – вопрос снижения веса.

Известный врач психотерапевт Кислер Илья Александрович, сумевший побороть лишний вес и удержать результат в течении долгого времени, разработал и внедрил собственную пищевую концепцию, базирующуюся на нормах НИИ Питания РАМН. Диетой это назвать сложно - такой режим питания должен стать вашей жизненной философией.

Итак рассмотрим основные принципы:

1. Отсутствие необоснованных ограничений в питании;

2. Ведение пищевого дневника с подсчетом калорий;

3. Система упражнений, блокирующая избыточный аппетит;

Тысячи людей, благодаря системе сбалансированного питания доктора Кислера уже успешно снизили вес и удерживают результат.

Исключите из рациона:

Хлеб и все хлебобулочные. Можно и нужно есть только цельнозерновые бездрожжевые хлебцы ( главный критерий при выборе – наличие в составе не только пшеницы, но и других злаков; оптимальный вариант — полное отсутствие пшеницы в составе).

Полностью исключить жареное. Запекайте в духовке, готовьте на гриле или на костре. Исключите все газированные напитки, тем более сладкие — они стимулируют аппетит. То же касается и орехов и семечек.

Из спиртных напитков можно только красное или белое сухое вино, в разумных дозах  не более 1 бокала в сутки. Хотя, если у вас склонность к отекам, то от употребления алкоголя стоит вовсе отказаться.

Необходимо исключить из рациона колбасы, а сыры покупать только с жирностью не более 17%. Избегайте продуктов, которые провоцируют повышенный аппетит - зеленые яблоки, соки пакетированные, а также любые продукты, в состав которых входит аскорбиновая кислота в качестве стабилизатора.

Не забывайте взвешиваться раз в неделю, пить достаточное количество воды и качественно выполнять все упражнения и результат не заставит себя долго ждать.

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