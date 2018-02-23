Диета доктора Кислера - козырь в борьбе с лишним весом
Новости шоу бизнеса: Золотое правило: на первом месте — вопрос нормализации пищевых привычек, и только после – вопрос снижения веса.
Известный врач психотерапевт Кислер Илья Александрович, сумевший побороть лишний вес и удержать результат в течении долгого времени, разработал и внедрил собственную пищевую концепцию, базирующуюся на нормах НИИ Питания РАМН. Диетой это назвать сложно - такой режим питания должен стать вашей жизненной философией.
Итак рассмотрим основные принципы:
1. Отсутствие необоснованных ограничений в питании;
2. Ведение пищевого дневника с подсчетом калорий;
3. Система упражнений, блокирующая избыточный аппетит;
Тысячи людей, благодаря системе сбалансированного питания доктора Кислера уже успешно снизили вес и удерживают результат.
Исключите из рациона:
Хлеб и все хлебобулочные. Можно и нужно есть только цельнозерновые бездрожжевые хлебцы ( главный критерий при выборе – наличие в составе не только пшеницы, но и других злаков; оптимальный вариант — полное отсутствие пшеницы в составе).
Полностью исключить жареное. Запекайте в духовке, готовьте на гриле или на костре. Исключите все газированные напитки, тем более сладкие — они стимулируют аппетит. То же касается и орехов и семечек.
Из спиртных напитков можно только красное или белое сухое вино, в разумных дозах не более 1 бокала в сутки. Хотя, если у вас склонность к отекам, то от употребления алкоголя стоит вовсе отказаться.
Необходимо исключить из рациона колбасы, а сыры покупать только с жирностью не более 17%. Избегайте продуктов, которые провоцируют повышенный аппетит - зеленые яблоки, соки пакетированные, а также любые продукты, в состав которых входит аскорбиновая кислота в качестве стабилизатора.
Не забывайте взвешиваться раз в неделю, пить достаточное количество воды и качественно выполнять все упражнения и результат не заставит себя долго ждать.