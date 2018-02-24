Самые популярные мифы о здоровом питании

Тема здорового питания необычайно популярна в наше время. И, как все популярное, обрастает всевозможными сказками. Иногда неправильную информацию передают по незнанию. Случается, что кто-то очень убедительно смог исказить сведения, которые потом передаются из уст в уста. Бывает, что распространяют неверную информацию производители, иногда – конкуренты. Бывает, ошибаются и диетологи, после каких-то исследований подхватывают идею, которая потом опровергается. Иногда это опровержение всячески муссируется, чтобы вернуть продукту потерянные позиции или поднять на более высокий уровень популярности. А иногда вновь полученные результаты просто умалчиваются.

Претендовать на истину в последней инстанции никто не может, но некоторые из мифов мы все же попытаемся развеять или пояснить источник их происхождения.

Миф 1: Продукты здорового питания дороже обычных

Некоторые производители экологически чистых продуктов необоснованно завышают цену. Повышали цены производители кисломолочных продуктов с пробиотиками, на конфеты с ксилитом. Но, изучив более 4000 наименований продуктов питания, исследователи (Минсельхоз США) пришло к выводу, что, в целом, продукты здорового питания оказались дешевле, так как не требуют особой обработки. Если сготовить второе блюдо из капусты и куриного филе, это будет дешевле картошки-фри с куском жареного мяса. Свежие фрукты дешевле фруктовых десертов. Калорийность продуктов здорового питания не ниже, чем аналогичных неорганических.

Миф 2: для здоровья необходимо принимать поливитамины

Конечно, витамины необходимы организму. Но получать их надо из пищи. Синтетические витамины усваиваются лишь на 20%. То есть, чтобы получить необходимую дозу из таблеток, Вы должны принять их в 5 раз больше! А вот из пищи мы получим столько питательных веществ, сколько нам надо. Заменяя натуральные продукты витаминами, мы не получаем множество других полезных веществ.

Миф 3: заменив газировку энергетическим напитком, мы получим пользу и заряд энергии

О том, что газированные напитки вредны, не говорил только ленивый. Но в последнее время возникла мода на энергетические напитки. Якобы в них отсутствует все вредное, что есть в газировке, и можно получить заряд энергии. Да, в энергетические напитки добавлены витамины, аминокислоты, растительные добавки. Но сахара там больше, чем в газировке, ведь сахар и есть источник энергии. Например, в 460 –граммовой баночке энергетика содержится 280 "сахарных" килокалорий, что больше, чем в 500мл бутылке пепси-колы (на 80ккал). Калорийность газированных продуктов очень высока!

Миф 4: газировка с надписью "диетическая" не может быть вредной

В диетической газировке сахар заменен подсластителями (аспартам, сукралоза), калорийность продуктов снижена. Во всем цивилизованном мире бум на диетическую газировку сошел на "нет". Производители терпят убытки, ищут новые рынки сбыта. И находят. Между тем, по результатам исследований, аспартам наносит вред здоровью. При его длительном употреблении наблюдается головная боль, возможна депрессия, бессонница. Аспартам нарушает метаболизм в организме. Калорийность "диетической" газировки не ниже обычной!

Если Вы хотите пить, то пейте обычную воду. А если хотите есть, значит, надо пойти и пообедать, а не запивать гамбургер диетической колой в сети быстрого питания.

Миф 5: сахар лучше сахарного сиропа

Много лет твердили, что сахар – зло, его советовали заменять подсластителями. Когда впервые заговорили о вреде всевозможных подсластителей, появилась альтернатива – глюкозно-фруктозный сироп. Производители рекламировали его как "не содержащий пустые калории». Затем появились разоблачительные статьи, в которых подобный сироп называли"обманом доверчивых покупателей", говорили о его вреде, так как, в отличие от сахара, здесь из сиропа усваиваются все калории. Но на самом деле, и то, и другое, состоит из смеси фруктозы и глюкозы (примерно 1:1). А значит, это одно и то же, и, конечно же, в больших количествах одинаково вредно.

Миф 6: в ресторанах пища полезнее, чем в сетях быстрого питания

Почти двухгодичное исследование (Рэнд Корпорейшн) меню ресторанов различной ценовой категории показало, что, к сожалению, 96% блюд, рекомендуемых как здоровое питание для всей семьи, имели высокую калорийность продуктов, в них содержалось значительно большее количество жиров, чем это рекомендовано ассоциацией диетологов. Кроме того, в пище содержались трансизомеры и большое количество соли. В сетях быстрого питания калорийность порции ниже в среднем на 270ккал, содержится меньше жиров (на 16г), транс-жиров в фаст-фуде, вопреки ожиданию, не обнаружено. Соли содержалось в пределах нормы, а в салаты соль не добавлялась совсем. Владельцы сетей быстрого питания объясняют все это тем, что в последние годы претензий к ним было слишком много, чтобы не потерять посетителей и, следовательно, прибыль, приходится перестраиваться. Специалисты работают над снижением калорийности продуктов, для обжарки используется пальмовое масло, которое не образует трансизомеров, соль заменяют специями. К ресторанам претензий меньше, поэтому работают они над меню в сторону улучшения вкусовой привлекательности, что не всегда полезно.

Так что питаться лучше дома.

Миф 7: продукты, не содержащие жира, это хорошо

Отсутствие жира в питании приведет к проблемам со здоровьем. Человеку необходим жир! Надо помнить, что соотношение белков, жиров и углеводов должно быть примерно 1:1:4. Соотношение насыщенных и ненасыщенных жиров должно составлять примерно 1:3. Ненасыщеные жиры полезны. Они содержатся в растительных маслах, различных орехах. На практике продукты с низким содержанием жира содержат много сахара и углеводов, которые в организме превратятся в жир. Однозначно вредны продукты, содержащие транс-жиры.

Миф 8: сокращайте применение углеводов

Покончив с жирами, принялись за углеводы. Первым в очереди оказался хлеб. О том, что от хлеба поправляются, рассказывалось столько, что многие женщины вообще перестали есть хлеб. Набрали популярность "безуглеводные" диеты. Углеводы являются источником энергии. Если сократить потребление углеводов до минимума, то Вы будете вялыми и сонными. Стоит отличать «вредные» простые углеводы, содержащиеся в пирожных, выпечке, конфетах, и полезные сложные углеводы, которые содержатся в овощах, бобовых, цельных зернах, хлебе грубого помола. Первые быстро усваиваются и, если эти калории сразу не израсходовать (что практически невозможно), они откладываются в жир. Калорийность таких продуктов высока. Вторые усваиваются медленно и расходуются на работу в течение дня. Значит, надо сократить количество рафинированных продуктов, отдавая предпочтение продуктам с большим содержанием волокон и клетчатки.

Миф 9: калории, поступившие в организм днем, в жир не превращаются

Именно на этом основаны все рекомендации по отказу от вечерней трапезы. Не надо заблуждаться, калории в любое время суток остаются калориями. Если у Вас работа малоподвижная, то, тем более не имеет значения, когда вы съедите булочку (лучше никогда). Так как мозг ночью работает интенсивно (у некоторых больше, чем днем), то ему просто необходимы калории. И нечего удивляться, если Вы, отказавшись от ужина, среди ночи побежите к холодильнику. Так что ужин (а иногда и ночной перекус) человеку необходим, чтобы ночью не съесть «слона».

Миф 10: вред шоколада

Этот миф уже практически развеян. Появилась другая крайность, если шоколад полезен, то будем не ограничивать себя в его употреблении. Во-первых, полезен качественный черный шоколад, содержащий не менее 50% какао-бобов. Во-вторых, даже такой шоколад имеет высокую калорийность, его употребление все-таки стоит ограничивать.

Миф 11: мюсли полезны

По замыслам тех, кто придумал такое питание, это должно быть так. Продукт, содержащий клетчатку, зерна, сухие фрукты не мог быть вреден. Но такие мюсли не очень вкусны, спросом не пользовались. Сейчас их покрывают сахарной глазурью, обрабатывают в масле. Порция такой "низкокалорийной" "диетической" пищи содержит 420ккал, сахара – 30г, жиров – 10г. Худейте на здоровье!

Миф 12: сок поможет похудеть

Во-первых, полезны только свежевыжатые соки (но и они имеют противопоказания). В продаже таких соков Вы не найдете, а делать их ежедневно не у всякой женщины хватит выдержки и времени. Во-вторых, сок – это еда, содержащая некоторое количество калорий. Поэтому, запивая соком пищу, Вы, точно, не похудеете. Соки не расщепляют жиры, вопреки распространенной точке зрения. Поэтому помочь похудеть они не могут. Вы можете провести день на соке в качестве разгрузочного. Но выдержать такой разгрузочный день достаточно трудно, ведь соки – жидкая пища, которая не даст насыщения. Лучшим вариантом для разгрузки будет день на овощах или фруктах. Иногда говорят, что соки очень хороши для очищения организма. Что здесь можно ответить? Не все, не всем и не всегда. Значит, для использования соков как очищающего средства надо знать, по меньшей мере, три вещи: какие соки помогут очистить организм, нет ли у Вас противопоказаний к применению выбранного Вами сока, правила применения соков для очистки.