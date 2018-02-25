Даже без глубоких научных исследований ясно, что недосыпание, особенно хроническое, отражается на нашей внешности.

Влияние нехватки сна на кожу лица – одна из самых актуальных научных тем. В подтверждение тому – недавняя (лето 2017 года) работа в сфере хронобиологии кожи. Однако на этот раз корейские авторы Min Ah Kim, Eun Joo Kim, Byung Young Kang и Hae Kwang Lee смогли подробно описать механизмы влияния депривации сна на конкретные биофизические параметры кожи. Клеточный биолог Ольга Маслова в интервью медицинскому ресурсу Likar.info объяснила, что к чему.