Ананас, персик, банан, виноград или яблоко - любимый фрукт женщины может многое рассказать о ее сексуальном темпераменте.
Сексуальный темперамент женщины можно определить по ее любимому фрукту. К такому выводу пришли американские исследователи.
Сексуальный темперамент женщины можно определить по ее любимому фрукту. К такому выводу пришли американские исследователи.
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