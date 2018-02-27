Искусственные подсластители, конкретные диеты, алкоголь и другие вещи, который замедляют ваш обмен веществ.

Что представляет собой обмен веществ? В двух словах это процесс определяющий скорость расходования потребляемых нами калорий. Именно от уровня нашего метаболизма зависит то, насколько быстро мы можем набрать вес или сбросить его. Как и любой другой процесс, протекающий в организме человека, обмен веществ, а точнее его скорость, зависит от многих определяющих факторов, таких как возраст, двигательная активность, а также начальный вес. Однако кроме всего прочего есть другие вещи, которые также могут замедлить обман веществ.