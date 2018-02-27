Найдена основная причина старения мышц человека

Биологи из Каролинского института в Швеции обнаружили, что старение мышц происходит из-за накопления мутаций в стволовых клетках, которые нарушают процесс регенерации.

В новом исследовании, опубликованном в Nature Communications, был проведен анализ количества мутаций, которые накапливаются в мышечных клетках.

«Нас удивило обнаруженное количество мутаций. Мы увидели, что здоровый 70-летний человек накопил более 1000 мутаций в каждой стволовой клетке в мышцах и что эти мутации не являются случайными, но есть определенные области, которые лучше защищены», – рассказала Мария Эрикссон, профессор Департамента биологических наук и питания в Каролинском институте.

Мутации происходят во время естественного деления клеток, особенно изменениям подвержены те области, которые отвечают за нормальное функционирование и выживание клеток. В более молодом возрасте сопротивляемость клеток мутациям значительно выше, тогда как с возрастом эта защита снижается. «Мы выяснили, что защита заключается в способности клетки восстанавливать ДНК. И это то, на чем мы должны основываться при разработке новых методов терапии», – объясняет Эрикссон.

По словам авторов исследования, результаты научной работы помогут создать эффективные методы борьбы с возрастной мышечной слабостью. В частности, ученые планируют выяснить, как физические упражнения влияют на количество накопленных мутаций: увеличивают их количество или, наоборот, способствуют очищению клетки от них.

Ранее ученые из Гарварда выяснили, что старение не имеет единого механизма: все факторы (генетические процессы или факторы окружающей среды) задействуются в равной степени. Другие американские исследователи обнаружили ген, мутации которого способны резко ускорить старение мозга в пожилом возрасте.