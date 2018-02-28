В Минздраве отчитались о текущей ситуации с корью в Украине

В Украине ситуация с заболеваемостью корью стабилизировалась, сообщил руководитель Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Владимир Курпита.

По его словам, за прошедшую неделю корью заболели 783 человека, это на 5% меньше чем на предыдущей неделе.

«По оперативным данным Центра общественного здоровья, за восьмую неделю 2018 года корью заболели 783 человека, из которых 294 взрослых и 489 детей. Это на 5% меньше, чем на предыдущей неделе, и мы можем констатировать, что ситуация с заболеваемостью корью в Украине стабилизировалась. Мы не говорим о снижении заболеваемости, но о стабилизации процесса», – сказал он.

По данным Курпиты, в 2017 году от осложнений кори умерли уже 7 человек – 5 детей и 2 взрослых.

Ранее в Минздраве сообщали о вспышке кори в Украине.

Корь легко передается от человека к человеку, распространяется при кашле, тесных личных контактах. Вирус остается активным и живет в воздухе или на инфицированных поверхностях в течение 2 часов. Сначала больной ощущает признаки обычной простуды: насморк, температуру, кашель, примерно через неделю появляется сыпь (сначала на голове, потом – на верхней и нижней частях туловища).

Среди осложнений, которые вызывает корь, – поражения нервной системы (энцефалит), пневмония, отит, потеря зрения.