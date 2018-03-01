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Спазмы в ногах могут оказаться симптомом серьезного заболевания

Спазмы в ногах
05:35 Сегодня Телеграф
healthinfo.ua
Фото: из открытых источников

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Неприятно, когда судорогой сводит ноги, но некоторые люди привыкли время от времени испытывать эти болезненные ощущения. А вот в каких случаях это может оказаться не банальными спазмами, а чем-то более серьезным, рассказывает врач-невролог Алексей Королев.

1. Если ноги сводит судорогой при длительной пробежке (или ходьбе) примерно на одной и той же части дистанции.

— Подобные жалобы характерны для особого патологического состояния, которое носит название "перемежающаяся хромота" или "клаудикация" (от лат. claudius — ‘хромой’). Клаудикация возникает по причине дефицита кровоснабжения ног (сосудистая клаудикация) и нервов ног (нейрогенная клаудикация).

Сосудистая клаудикация связана со стенозом (сужением) питающих ногу артерий вследствие атеросклероза (сужение сосуда бляшкой) или воспалительного аутоиммунного заболевания артерий — облитерирующего эндартериита (иногда сосудистая хромота может возникать по иным причинам).

Нейрогенная клаудикация вызвана ослаблением кровоснабжения нервов ног по причине их компрессии. У пожилых людей такое состояние возникает вследствие разрастания артрозной костной ткани — шейный, поясничный или биполярный (смешанный) стеноз и спондилез. У молодых пациентов нейрогенная клаудикация может появиться из-за врожденного сужения спинномозгового канала (врожденный стеноз) или смещения позвонков (спондилолистез). Такое заболевание может случиться внезапно из-за грыжи поясничного диска или перелома (синдром конского хвоста).

Для установления диагноза и назначения лечения необходима консультация невролога. После уточнения деталей жалоб и анамнеза доктор осмотрит вас и определит план дальнейшего обследования. Как правило, необходимо ультразвуковое исследование сосудов ног (дуплексное или триплексное сканирование), выполнение магнитно-резонансной или компьютерной томографии позвоночника и лабораторные исследования крови.

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2. Если при спазмах ощущается жжение и покалывание в ногах.

Частая жалоба пациентов на приеме у врача-невролога — жжение и покалывание в ногах. Пациенты часто не могут точно охарактеризовать свои ощущения и говорят про "ползание мурашек", онемение кожи, покалывание стоп, снижение температурной чувствительности, холоде в нижних конечностях. Все эти ощущения принято называть общим термином "парестезии" (от греч. paraisthēsis — ‘ложное ощущение’).

Парестезия ног бывает двух видов: преходящая и постоянная. Преходящая обычно возникает или при непосредственном механическом раздражении поверхностно залегающего нерва, например при ударе и давлении, или при временном нарушении кровоснабжения конечности, приводящем к изменению проведения нервных импульсов, например при длительном пребывании в неудобной позе, часто во время сна. Как правило, эти ощущения довольно быстро проходят и за некоторым исключением не требуют вмешательства медиков.

Но если парестезии имеют стойкий характер или начинают появляться регулярно, необходимо выяснить причину их появления.

Какие заболевания могут приводить к развитию парестезий?

Нарушение кровоснабжения нижних конечностей. Парестезии, особенно если их возникновение имеет связь с физической нагрузкой, являются частым симптомом атеросклероза артерий нижних конечностей или поражения венозных коллекторов (варикозная болезнь, тромбофлебит или тромбоз вен).

Поражения центральной нервной системы, к которой относятся головной и спинной мозг. Парестезии могут быть симптомом опухолей головного и спинного мозга, инсульта головного и спинного мозга. К развитию парестезий могут приводить травмы центральной нервной системы. Часто парестезии могут быть первым симптомом грозного аутоиммунного заболевания нервной системы — рассеянного склероза.

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Поражения периферического отдела нервной системы. К периферической нервной системе принято относить выходящие из спинного мозга нервные корешки, нервные сплетения и нервы. К наиболее частым причинам, вызывающим их повреждение и нарушение функции, относятся дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника (остеохондроз, спондилоартроз, спондилез, протрузии и грыжи межпозвоночных дисков). Помимо этого, нередко встречаются и так называемые туннельные синдромы, когда периферический нерв, расположенный в канале, образованном мышцами, сухожилиями и костями, начинает сдавливаться.

Отдельно нужно упомянуть большую группу заболеваний, проявляющихся в том числе и парестезиями, они носят общее название "полинейропатия". Полинейропатии могут носить наследственный, генетически обусловленный характер, но чаще это всего лишь один из симптомов какого-либо заболевания. Полинейропатия (множественное поражение периферических нервов) является частым спутником, а иногда и первым клиническим проявлением злокачественных опухолей, заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета, различных видов заболевания крови, анемий и других недугов. Нередко встречаются и поражения нервной системы, вызванные действием токсических факторов (алкоголь, некоторые лекарственные препараты, соли тяжелых металлов и прочее).

Что делать?

если вы заметили, что у вас стали периодически "неметь" кисти или стопы, необходимо обратиться к неврологу. После осмотра и беседы доктор может назначить дополнительное обследование для выяснения причины появления парестезий и устранения не только самих ощущений, но и их причины. Например, врач может рекомендовать консультацию эндокринолога или терапевта, дополнительное лабораторное исследование крови, иногда МРТ головного мозга, того или иного отдела позвоночника; в большинстве случаев также необходимо проведение специального электрофизиологического обследования — ЭНМГ (электронейромиографии). Это исследование позволяет не только точно установить, где именно находится поражение нерва, но и помогает определить его характер.

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Новости шоу бизнеса, Алексей Королев, Заболевания, Новости здоровья, Симптомы, Спазмы в ногах.
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