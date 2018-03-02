Мужчина весом почти в 400 кг не смог пережить похудения

Житель штата Нью-Джерси Роберт Бучел скончался вскоре после того, как прошёл через интенсивную программу похудения. 41-летний мужчина умер из-за обширного инфаркта на шестой месяц своей активной борьбы с лишним весом, в результате которой он смог потерять 155 кг. Причем это случилось исключительно в первый месяц, что стало тяжелейшей нагрузкой для сердца мужчины.

Смертельный инфаркт произошел прямо в разгар съемок реалити-шоу о жизни жертв ожирения 15 ноября прошлого года, ну а печальную серию покажут по телевизору на этой неделе.

Роберт и его невеста некоторое время назад переехали в Техас, где за здоровьем мужчины внимательно следил опытный врач. Переезд дался жертве ожирения очень тяжело, в какой-то момент он упал на пол и не мог подняться, так что мужчине пришлось вызывать парамедиков. В конце концов, Роберта госпитализировали.

После того, как его вес составил 325 кг, мужчину стали активно лечить, переведя в реабилитационное отделение, где он смог начать ходить и еще быстро похудеть на 100 кг.

После того, как его общий вес уменьшился до 295 кг, Роберт прошёл через хирургическую операцию по удалению гигантской лимфедемы со своего правого бока. Хотя ему удалось в итоге похудеть до 227 кг, после операции Роберт погрузился в депрессию и начал принимать больше обезболивающих, что говорило о начале зависимости.

Врачи хотели снять Роберта с этих таблеток, но он утверждал, что испытывает слишком много боли. Мужчина перестал ходить, а в какой-то момент даже пытался разорвать хирургические швы. В последний свой вечер 14 ноября 2017 года Роберт заявил невесте о том, что не думает пережить следующую ночь. Именно это и произошло - он скончался на рассвете 15 ноября от обширного инфаркта.