Непреложные истины о чае, окутанные мифами и потому неправильно понимаемые большим числом поклонников этого напитка.

Неважно, по какой причине вы начали пить чай — от стремления ли найти более здоровую альтернативу кофе, либо просто из-за понравившегося вкуса, главное, что у вас наверняка скопились некоторые вопросы. Как его правильно заваривать, какой способ заварки наиболее эффективен, как сохранить все полезные свойства растения — это лишь надводная часть айсберга мнений, в которых непросто разобраться даже любителю чая со стажем. Сложность в том, что существует бесчисленное количество сортов чая и чуть большее число мнений о том, как нужно правильно с ним обращаться, причем часто два противоположных взгляда верны, ну, или, по крайней мере, оба имеют право на жизнь. Нас же интересуют непреложные истины о чае, окутанные мифами и потому неправильно понимаемые большим числом поклонников этого напитка. Эксперты внесли ясность в 5 из них, а вы пока поставьте чайник, чтобы наконец-то все сделать так, как надо.