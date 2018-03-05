Порой бывает очень сложно отказаться от десерта или бокала какого-нибудь вкусного напитка. Так или иначе, все мы даем слабинку, что не может не отражаться на состоянии нашего организма. Излишнее употребление сладкого, жирного, алкогольного приводит к накоплению токсинов и шлаков, от которых время от времени нужно очищать организм. Чтобы очиститься от токсинов, необязательно прибегать к крайним мерам, стоит лишь правильно питаться и включить в свой рацион несколько продуктов, которые помогут быстрее достичь цели.