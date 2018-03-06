С помощью этой статьи вы узнаете, какие продукты есть, чтобы облегчить симптомы ДГПЖ, а от каких лучше отказаться.

Простата – это небольшая, похожая на грецкий орех железа, расположенная у мужчин за мочевым пузырем. Во время сексуальной активности предстательная железа помогает вырабатывать сперму, богатую питательными веществами жидкость, которая извергается во время эякуляции. По мере того как некоторые мужчины становятся старше, предстательная железа может увеличиться. Такое состояние называется доброкачественная гиперплазия предстательной железы, или ДГПЖ. С помощью этой статьи вы узнаете, какие продукты есть, чтобы облегчить симптомы ДГПЖ, а от каких лучше отказаться.