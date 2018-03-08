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Названы позы для сна, которые вредят здоровью

Сон
04:25 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Сон в этих позах не рекомендован медицинскими экспертами.

Позы сна существенно действуют на вашу активность во время занятия любовью - так утверждают испанские ученые. Успешно проведя несколько научных экспериментов, они доказали, что половые проблемы переживают и мужчины и женщины, если поза сна неподходящая.

Одна радостная новость - проблемы начинаются не в всех абсолютно, а только в 40%. Вредные позы сна:

Первая поза

Крайне не рекомендуется спать на высокой подушке или изголовье кровати. По мнению ученых, в этом случае "мозг плохо снабжается кровью", что негативно влияет на то, как человеческий организм производит ряд гормонов. К их числу относят и половой гормон.

Вторая поза

Вторая вредная поза - на животе. Не секрет, что позы сна на животе "недолюбливали" и до этого, мотивируя свою нелюбовь тем, что в этом случае усиливается нагрузка на суставы и диафрагму.

Теперь спать на животе считается вредным еще и потому, что в этой позе сдавливается мочевой пузырь, а это нехорошо сказывается на потенции.

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Новости шоу бизнеса, Новости здоровья, Позы для сна, Секс, Сон.
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