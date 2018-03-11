Как и зачем применять касторовое масло при беременности

В народной медицине касторка известна множеством своих полезных свойств и качеств, поэтому активно используется во многих ситуациях. Клещевина, из которого средство готовится, считается ядовитым растением, но после обработки касторовое масло остается чистым, теряя все опасные вещества и компоненты. Чтобы безопасно и с пользой применять касторовое масло при беременности, важно знать его свойства, методы использования и последствия приема для будущей мамы.

Показания к применению

Касторовое масло обладает сильным слабительным эффектом, поэтому его используют при запорах различной этиологии. Но беременным женщинам лучше не применять такой способ, поскольку параллельно с расслаблением мышц прямой кишки касторка влияет на матку и может стать причиной повышенного тонуса или даже выкидыша. Врачи категорически не рекомендуют пить ее на любом сроке. При этом касторовое масло полезно и абсолютно безопасно для будущих мам при внешнем применении в качестве натурального косметического средства.

Оно помогает в таких ситуациях: укрепление ослабленных и поврежденных волос; предотвращение и уменьшение растяжек на груди, животе, ногах и пояснице; питание и отбеливание кожи; увлажнение грубой кожи стоп; борьба с головной и ушной болью. Чтобы избежать негативных последствий, любое применение касторового масла лучше согласовать с врачом, который наблюдает беременность. Даже для предотвращения растяжек на коже важно знать допустимые дозы и соблюдать меры предосторожности. Тогда здоровье будущей мамы и ребенка будет в безопасности.

Как правильно применять касторовое масло

Чтобы будущей маме получить только пользу от использования касторки, нужно понимать, как она применяется и сколько масла должно быть в разовой дозе. Количество препарата зависит от того, какой эффект хочется получить в результате. Инструкция по применению включает такие рекомендации: Для лечения волос в период беременности можно просто втирать касторовое масло в кожу головы или использовать маски на его основе.

Наибольшей эффективностью обладает смесь касторки с луковым или лимонным соком, взятых в равных пропорциях. Касторовым маслом можно укреплять брови и ресницы, аккуратно нанося ватной палочкой в прикорневую область. Чтобы предотвратить появление растяжек на коже, начиная с 10-12 недели можно втирать касторовое масло в части тела, которые будут расти активнее всего – грудь, живот, ноги выше колена. Чтобы не было растяжек, осуществлять такую процедуру можно раз в несколько дней после принятия душа. Если кожа в период беременности сильно пересушивается, шелушится и трескается, можно смазывать ее небольшим количеством касторового масла для увлажнения. Даже огрубевшую кожу стоп и пяток касторовое масло смягчает.

Избавиться от прыщей поможет смесь касторки с раствором календулы и одной таблеткой аспирина, растертой в мелкий порошок. Все ингредиенты тщательно перемешиваются и наносятся на лицо в виде маски в 3-4 этапа по мере высыхания. Через 25-30 минут маску нужно смыть. Она абсолютно безопасна для будущих мам и позволяет очистить кожу от возникающей сыпи. Для предотвращения растяжек касторовое масло можно использовать на протяжении всей беременности и даже после родов. Ведь образование грудного молока и кормление ребенка будет продолжать растягивать кожу груди и провоцировать увеличение растяжек. А касторка минимизирует такое изменение структуры кожи и сохраняет ее красивый упругий вид.

Важным условием наружного применения касторового масла является регулярность и частота использования. Чтобы волосы были сильными и перестали выпадать, кожа стала более мягкой и увлажненной, а также не было растяжек – рецепты народной косметологии нужно применять с определенной периодичностью. Тогда эффект будет радовать будущую маму.

Как пить касторовое масло для стимуляции родов

Наравне с тем, что врачи не разрешают беременным женщинам пить касторку, есть ситуации, в которых его применение полезно, например, необходимость стимуляции родов на позднем сроке вынашивания. Касторовое масло на 41 неделе беременности помогает ускорить процесс рождения ребенка. Этот метод помощи женщинам на последних сроках вынашивания ребенка известен с прошлого столетия, тогда он применялся более активно, чем сейчас.

Однако следует понимать, что риск наступления негативных последствий существует в любом случае, поэтому без рекомендации или назначения врача самостоятельно принимать касторовое масло нельзя. Тем более, что для стимуляции родовой деятельности существует множество других, более современных и безопасных медицинских методов. Кроме того, касторка имеет специфический вкус и запах, поэтому не каждой беременной женщине будет приятно употреблять ее. В некоторых случаях она может вызывать тошноту и рвоту, а в период родовой деятельности – это лишние и весьма неприятные факторы.

Стоит еще раз обдумать и взвесить решение пить касторку для стимуляции родов, поскольку целесообразность такого вмешательства практически минимальна. Современные лекарственные препараты воздействуют на организм женщины абсолютно безопасно и не имеют негативных последствий, поэтому лучше принимать то, что пропишет врач.

Противопоказания

Беременность является строгим противопоказанием к использованию касторового масла внутрь, возможно только наружное применение. Однако против растяжек и выпадения волос его также не всегда можно применять. Поскольку касторка является средством, получаемым из натурального природного компонента, она может вызывать аллергическую реакцию на коже или сыпь. Чтобы убедиться, что использование касторового масла будет безопасным для беременной женщины, можно провести небольшой тест на коже – нанести на внутреннюю часть руки и подождать полчаса. Если покраснения, зуда или сыпи нет, тогда применение косметического средства не принесет вреда.

Что касается мер предосторожности, то здесь правило для будущей мамы одно – слушать врача. Зная особенности женского организма и протекающей беременности, специалист может дать рекомендации и назначения, которые будут безопасны и полезны для пациента. Любые домашние методы и средства должны быть согласованы с доктором. Таким образом, касторовое масло запрещено к употреблению беременными женщинами внутрь, но вполне может использоваться как наружное косметическое средство, например, для профилактики растяжек.