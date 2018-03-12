Если даже вам кажется, что вы не злоупотребляете солью, еще не поздно пересмотреть свое отношение к этому продукту

Соль отличный усилитель вкуса, без которого любимые нами блюда и продукты были бы совершенно не вкусными. Практически каждый продукт, будь то овощ или даже фрукт имеет в своём составе соль, которая также нужна нашему организму, как витамины и микроэлементы. Однако, если вы следите за своим питанием и здоровьем, то наверняка ограничиваете потребление соли или нет? Если даже вам кажется, что вы не злоупотребляете солью, но у вас регулярно бывают отёки, мучают головные боли, а вес не хочет уходить, пересмотрите свое отношение к этому продукту.