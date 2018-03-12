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Эффективное очищение сосудов чесноком и лимоном

Лимон с чесноком
19:11 Сегодня Телеграф
polza-vred.su
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: В процессе жизнедеятельности сосуды человека подвергаются невероятному износу.

Со временем на стенках оседают неорганические соли и прочие вредоносные осадки, которые провоцируют образование атеросклеротических бляшек.

В результате сосуды становятся менее гибкими и эластичными, развиваются заболевания и нарушается естественное обогащение кислородом в организме. Поэтому, есть необходимость после тридцати лет регулярно проводить мероприятия по очищению сосудов. Для этого не обязательно ложиться в больницу и приобретать дорогостоящие препараты.

Практика показывает, что можно справиться в домашних условиях используя народные средства.

Первыми симптомами, которые говорят о необходимости проведения очистки, являются:

  • развитие различных заболеваний сосудов;
  • частые головные боли; расширение вен;
  • склероз.

Нередко для очищения сосудов используют чеснок и лимон. Дело в том, что в этих продуктах очень много специальных веществ, которые способны растворять холестериновые бляшки и разрушать стойкие солевые отложения. Но, подходит такой способ исключительно тем, кто не имеет аллергии и по состоянию здоровья может употреблять чеснок в чистом виде. Будьте готовы к тому, что процедура очищения длительная, и занимает не менее сорока дней.

Для приготовления целебного средства нам понадобится очистить четыре крупные головки чеснока. Пропускаем их через мясорубку вместе с четырьмя лимонами со шкуркой.

Полученную кашицу хорошо перемешиваем и перекладываем в трехлитровую банку. Заливаем смесь водой и оставляем настаиваться в течение трех дней при комнатной температуре, избегая попадания прямых солнечных лучей. Обратите внимание, что раствор нужно будет перемешивать как минимум два раза в день.

Спустя время полученную настойку нужно процедить через сито или марлю и перелить в новую емкость. Хранить напиток стоит в холодильнике. Принимать настойку нужно три раза в день по сто грамм.

Курс полного очищения сосудов предполагает использование четырех трехлитровых банок. Соответственно, нам понадобится шестнадцать головок чеснока и шестнадцать лимонов. Начинать готовить вторую порцию напитка стоит ровно за три дня до того, как у вас закончится первая порция. Дело в том, что такое снадобье нельзя долго хранить, так как оно теряет свои лечащие свойства.

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Новости шоу бизнеса, Лимон, Очищение сосудов, Симптомы, Сосуды, Чеснок.
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