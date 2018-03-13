Без цинка немыслима работа ряда обменных процессов, критически важных для поддержания здоровья мужчины.

Цинк по праву считается самым «мужским» микроэлементом, от содержания которого во многом зависит мужское здоровье. В 50-х годах 20 столетия учеными было выяснено, что при нехватке цинка у мужчины развиваются те или иные нарушения в половой сфере. Позже было выяснено, что этот микроэлемент включен в работу множества ферментных систем. Без цинка немыслима работа ряда обменных процессов, критически важных для поддержания здоровья мужчины. Здесь нужно отметить, что роль цинка не ограничивается лишь репродуктивной системой. Этот микроэлемент играет важную роль в процессах кроветворения, поддержании иммунной защиты, сохранении нормального состояния кожи, нервной и пищеварительной системы.