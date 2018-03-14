К такому выводу пришли ученые Бостонского университета, которые проводили исследования с участием 695 супружеских пар.

Ученые выяснили, что количество ночного сна является одним из факторов, влияющих на репродуктивную функцию мужчины. Недосыпание, как и чрезмерно продолжительный сон мужа, значительно уменьшает шансы его жены на беременность. К такому выводу пришли ученые Бостонского университета, которые проводили исследования с участием 695 супружеских пар. Они обнаружили, что сон более девяти часов в сутки также вреден для фертильности, как и тот, что занимает менее чем семь часов. У таких пар шансы иметь ребенка снижаются на 42 процента.