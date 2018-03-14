Чтобы максимально обезопасить себя и своих близких от этой «заразы», важно задуматься над тем, как без вреда для здоровья очистить организм от «незваных гостей»

Паразиты в человеческом организме встречаются гораздо чаще, чем мы можем себе представить. Если провести полное обследование, то выяснится, что у каждого третьего из ваших знакомых имеются организмы, которые наносят ему вред и при определенных обстоятельствах могут передаться вам. А ведь многие люди живут и даже не подозревают о том, что появившееся у них заболевание спровоцировали гельминты, клостридии, острицы, токсоплазмы или любые другие паразиты, обосновавшиеся внутри организма. Чтобы максимально обезопасить себя и своих близких от этой «заразы», важно задуматься над тем, как без вреда для здоровья очистить организм от таких «незваных гостей».