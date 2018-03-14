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Найдена связь между ожирением и температурой тела

Ожирение
13:35 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Исследователи из Испании провели важные опыты на мышах.

Недавно испанские ученые провели исследования и выяснили, что часто причиной ожирения является сбой в работе гормонов, регулирующих температуру тела и его реакцию на холод.

У людей и у мышей гены и рецепторы, которые отвечают за реакцию на холод, устроены приблизительно одинаково, сообщают исследователи.

По результатам проведенной работы эксперты пришли к выводу, что нарушения в структуре гена TRPM8 провоцируют развитие ожирения. Ранее о подобной взаимосвязи никто не подозревал.

Также ученые нашли и другую связь между избыточным весом и температурой тела. В частности, их интересовало, как изменится поведение грызунов, если им повредить ген "холода", а точнее – вовсе удалить этот участок ДНК.

Предполагалось, что потеряв чувствительность к температурам, мыши будут тратить много энергии в холод и перегреваться в жару.

Однако отсутствие гена на терморегуляцию не повлияло, и температура тела отличалась от нормы максимум на 0,7 градусов.

А вот на аппетите, как ни странно, вмешательство в строение ДНК отразилось. В холод у мышей развивалась бессонница, и просыпался аппетит, что приводило к набору веса и развитию ожирения.

Выяснилось, что для того, чтобы согреться, организм подопытных расходовал не жировые запасы, а питательные вещества, которые поступали в организм вместе с только что съеденной пищей.

При этом процесс набора лишней массы начинался не сразу, а только на 24-й неделе

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Новости шоу бизнеса, Гормоны, Исследователи, Ожирение, Опыты, Температура, Температура тела, Ученые.
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