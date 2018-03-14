Весенний авитаминоз и ослабление иммунитета можно предотвратить с помощью определенных продуктов.

В марте погода обычно переменчивая, от чего риск простудиться вырастает в несколько раз. Прогнозы погоды могут быть ошибочными и иметь серьезные различия с реальностью, поэтому остается надеяться только на собственную иммунную систему, которая должна защитить от переохлаждения, а также витающих в воздухе вирусов. Медики советуют укреплять иммунитет всеми доступными методами. К тому же, организм человека в начале весны испытывает дефицит витаминов, так что прием витаминных комплексов по рекомендации врача или же регулярное употребление полезных продуктов - как раз то, что нужно в этот период.