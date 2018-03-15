Как предупредить скачки давления во время магнитной бури

Люди, у которых есть проблемы с артериальным давлением, как правило, метеочувствительны. То есть, их организм негативно реагирует на изменение погоды, осадки, вспышки на солнце, магнитные бури и другие явления природы.

Снижение или резкое повышение атмосферного давления, что часто случается во время магнитной бури, тоже плохо сказывается на самочувствии людей и даже абсолютно здоровых, не говоря уже о гипертониках и тех, у кого давление постоянно низкое.

Предупредить скачки артериального давления во время магнитной бури можно, для этого необходимо:

Питание. За несколько дней до магнитной бури желательно перейти на продукты, которые обогащены магнием, калием и кальцием, а также Омега-3 жирными кислотами: рыба, твердый сыр, творог, бананы, картофель, капуста, сухофрукты, орехи, гречневая каша.

Лечение. Здесь все индивидуально и если человек ежедневно страдает от повышенного или пониженного давления, то на период магнитных бурь ему необходимо принимать лекарственные препараты, которые пропишет лечащий врач.

Воздух. В данном случае большую роль играет "натренирован" человек или нет. Если и в хорошую погоду он предпочитает сидеть дома взаперти, то когда происходит магнитная буря, выходить на улицу ему точно не рекомендуется. Остальные, кто привык ежедневно гулять на свежем воздухе, как бы тренируют свой организм и он уже не так резко реагирует на природные катаклизмы.

Ванна. Расслабляющая ванна в конце дня будет прекрасным его завершением, что поможет человеку расслабиться и снять напряжение даже с кровеносных сосудов, благодаря чему артериальное давление нормализуется.