Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Посол Канады: G7 не признает выборы Президента РФ в Крыму Посол Канады: G7 не признает выборы Президента РФ в Крыму
Новости: Герметичную мембрану установили на саркофаг ЧАЭС Герметичную мембрану установили на саркофаг ЧАЭС
Новости: "Динамо" дома проиграло "Лацио" и попрощалось с Лигой Европы (Видео) "Динамо" дома проиграло "Лацио" и попрощалось с Лигой Европы (Видео)
Новости: Ученые раскрыли секрет странных черепов средневековых европейских женщин Ученые раскрыли секрет странных черепов средневековых европейских женщин
X

Стало известно о смертельной опасности сахара

Сахар
22:23 Сегодня Телеграф
neboley.com.ua.
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Регулярное употребление сладкой еды может привести к возникновению проблемы с кровоснабжением отдельных внутренних органов.

Как утверждают исследователи из Копенгагенского университета, со временем это может приводить к инсульту и инфаркту. Отметим, что датские ученые провели эксперимент, в котором участвовали двенадцать мужчин. Они употребляли двести с лишним граммов сладкого ежедневно в течение нескольких недель, после чего исследователи измеряли их показатели кровоснабжения.

Испытуемым нужно было поднимать одну ногу сидя на стуле. Как оказалось, две недели употребления значительного количества сладкого привели к тому, что в ногу стало поступать на 17 % меньше крови.

Таким образом, диетологи пришли к выводу, что чрезвычайно важно, что человек ест и пьет. Ученые утверждают, что при сбалансированном питании пол-литра колы не могут навредить, если пить ее нерегулярно. Но злоупотребление сладким может привести к серьезным последствиям. Как говорят ученые, в рационе должно быть достаточно овощей, фруктов и орехов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Здоровье, Опасность, Организм, Продукт, Сахар, Сладость.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости здоровья

Важные факты о курении и здоровье мозга Из-за сильного храпа можно заболеть раком Врачи объяснили, чем опасен переизбыток сна

Последние новости

Водителю, сбившему двоих людей, объявили о подозрении В Лейпциге открылась книжная ярмарка Xiaomi готовит к выходу игровой ноутбук
Сегодня читают
01 Определились участники 1/4 финала Лиги чемпионов
02 Месси забил самый быстрый гол в карьере (Видео)
03 Маркевич - о вылете "Шахтера" из Лиги чемпионов
04 "Не надо с ним бороться": Шовковский - о поведении Гармаша
05 В Сети опубликовали видео черного НЛО на фоне Луны
Новости сегодня
22:47 Дженнифер Лопес показала невероятные трюки в фотосессии для Harper's Bazaar
22:45 Фред: Не опускаем головы
22:44 Xiaomi выпустила свою версию "криптокотят"
22:44 Обхохотаться можно: романтические снимки, которые вам очень поднимут настроение
22:43 Кендалл Дженнер рассказала о своей сексуальной ориентации
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Загранпаспорта нардепов могут блокировать Загранпаспорта нардепов могут блокировать
Новости: Премьер Словакии ушел в отставку Премьер Словакии ушел в отставку
Новости: Королева дала принцу Гарри официальное разрешение на брак Королева дала принцу Гарри официальное разрешение на брак
Новости: Пасха 2018: все, что нужно знать о празднике Воскресение Христово Пасха 2018: все, что нужно знать о празднике Воскресение Христово
Добавить комментарий
0