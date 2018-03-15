Стало известно о смертельной опасности сахара

Как утверждают исследователи из Копенгагенского университета, со временем это может приводить к инсульту и инфаркту. Отметим, что датские ученые провели эксперимент, в котором участвовали двенадцать мужчин. Они употребляли двести с лишним граммов сладкого ежедневно в течение нескольких недель, после чего исследователи измеряли их показатели кровоснабжения.

Испытуемым нужно было поднимать одну ногу сидя на стуле. Как оказалось, две недели употребления значительного количества сладкого привели к тому, что в ногу стало поступать на 17 % меньше крови.

Таким образом, диетологи пришли к выводу, что чрезвычайно важно, что человек ест и пьет. Ученые утверждают, что при сбалансированном питании пол-литра колы не могут навредить, если пить ее нерегулярно. Но злоупотребление сладким может привести к серьезным последствиям. Как говорят ученые, в рационе должно быть достаточно овощей, фруктов и орехов.