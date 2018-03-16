В сфере здорового питания и образа жизни циркулирует множество мифов, связанных с едой.

Если сесть и попытаться вспомнить, откуда взялась наша уверенность в том, что одни продукты опасны и вредны, другие – полезны и необходимы, а третьи – всемогущи и способны решить наши проблемы со здоровьем или фигурой, вряд ли нам удастся это сделать. Потому что обычно наши пищевые привычки и стереотипы родом из глубокого детства или созданы под впечатлением от увиденного / прочитанного / услышанного. А значит, они сидят в нашем сознании настолько глубокого, что нам и в голову не приходит задуматься или подвергнуть сомнению эту информацию. Эксперты собрали 8 самых популярных мифов о еде и развенчали их.