Необходимо следить за своим рационом, чтобы сохранить молодость и здоровье как можно дольше.

После 40 лет в организме человека происходят существенные изменения. Организм усваивает пищу по-другому, да и обменные процессы замедляются. Поэтому необходимо следить за своим рационом, чтобы сохранить молодость и здоровье как можно дольше. В этом обзоре собраны действительно полезные для людей старше 40 лет продукты, которые помогут нормализовать артериальное давление и уровень холестерина, а также поддерживать вес в норме.