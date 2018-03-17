Самые вкусные и эффективные фрукты для преобразования вашего тела.

Самые вкусные и эффективные фрукты для преобразования вашего тела. Фрукты для похудения могут быть очень эффективны, если одновременно с их употреблением отказаться от традиционных врагов женской талии – мучного, сладкого, жирного и копченого. Но как обычные свежие фрукты могут повлиять на стройность? Дело в том, что главная причина избыточного веса – нарушение различного рода обменных процессов в нашем организме. Нормализуя эти процессы, мы постепенно снижаем свой вес. Специалисты утверждают, что самым лучшим выбором будет употребление различных цитрусовых – апельсинов, грейпфрутов, мандаринов и лимонов.