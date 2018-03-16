Доказана необходимость употребления оливкового масла женщинами

В состав оливкового масла входит гидрокситирозол, который способствует сохранению здоровой плотности молочной железы.

Ученые провели исследование, которое показало, что употребление оливкового масла необходимо для уменьшения плотности груди. А употребление масла во время беременности сохраняет мышцы эластичными.

Оливковое масло для женского здоровья

Плотность молочной железы и рак груди связаны. Однако оливковое масло снижает плотность на 1% постоянно, снижая риск рака на 2%.

На основе масла ученые собираются производить специальную добавку для борьбы с раком.

Кроме того, давно известно, что оливковое масло помогает нормализовать давление, снизить риск болезней сердца, защищает организм от инсульта.