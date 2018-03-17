Названо полезные свойства липового меда для человеческого организма.

Названо полезные свойства липового меда для человеческого организма. В народе говорят, что мед продлевает жизнь. Действительно это так, ведь его лечебные свойства воздействуют практически на все органы. Однако не каждый сорт обладает полезными веществами. Липовый сладкий янтарь относится к одним из самых ценных сортов. В чем же на самом деле его польза и есть ли противопоказания. Данный продукт высококалориен. Он способствует быстрому восстановлению сил после заболеваний, физических нагрузок и просто необходим растущему организму.